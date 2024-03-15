ФСБ задержала россиянина за подготовку терактов в Брянске

ФСБ задержала члена украинского легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ) за подготовку терактов в Брянске. Lenta.ru

"По указанию куратора организации завербованный россиянин изъял из тайника в Калужской области взрывные устройства и заложил возле входов в административные здания энергетических компаний и социальной инфраструктуры", - подчеркнули в Центре общественных связей ФСБ. ТАСС

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 («Приготовление к террористическому акту») и части 1 статьи 222.1. Вечерняя Москва