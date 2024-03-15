Столичные следователи возбудили уголовное дело после того, как женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней на избирательном участке.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в пятницу женщина, находясь на одном из избирательных участков в Москве, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Как отметили в столичном ГСУ СК, в ближайшее время подозреваемая будет доставлена в подразделение ведомства, где следователи приступят к ее допросу.