В Омске женщина попала в больницу с переломом и лишилась обеих ног

Жительница Омска лишилась ног из-за неправильных действий врачей. Об этом сообщает kp.ru.

© Газета.Ru

По словам супруга женщины, во время прогулки по городу супругу сбила машина, после чего ее госпитализировали с открытым переломом голени. Специалисты провели терапию тромбов и назначили операцию.

После вмешательства ногу пациентка чувствовала, но позже она пожаловалась на боль и только вечером следующего дня к ней пришел специалист. К тому моменту нога была "мраморной".

Сначала медики удалили тромб, но состояние конечности ухудшилось и из-за гангрены ногу ампутировали.

На следующее утро пациентка пожаловалась на то, что большой палец на другой конечности "холодный". Как и в первом случае, после операции по удалению тромба последовала ампутация.

Суд признал лечащего врача-травматолога виновным, так как специалист не обеспечил должный контроль за показателями пациентки. В результате мужчину приговорили к ограничению свободы на два года. Помимо этого, он не сможет заниматься врачебной деятельностью.

Впоследствии женщина подала в суд. Кировский районный суд Омска обязал компенсировать россиянке 2,5 миллиона рублей.