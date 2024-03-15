Расправившегося с боксером в ночном клубе россиянина осудили на 13 лет

В Каменске-Уральском двое местных жителей получили сроки в колонии за расправу над боксером и ранение его друга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по Свердловской области.

© Lenta.ru

Двое фигурантов 38 и 34 лет признаны виновными. Старший мужчина получил 13 лет колонии строгого режима с последующим ограничением на срок 1 год и 8 месяцев. Младший — 3 года в колонии общего режима по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, с применением оружия.

По данным суда, осужденные совершили преступление в ночном клубе в ночь на 12 августа 2023 года. Тогда фигурант напал на мужчину и повалил его на пол. На помощь нападавшему и потерпевшему подошли друзья. Завязалась драка. Во время потасовки обвиняемый несколько раз выстрелил в голову оппоненту из пистолета марки «ГРОЗА-01» калибра девять миллиметров. Кроме того, он попал в руку еще одному мужчине. В это время второй фигурант из пистолета марки GrandPower выстрелил в живот потерпевшему. В результате пострадавший получил несовместимые с жизнью раны, а другому мужчине был причинен вред здоровью средней тяжести.

Ранее сообщалось, что в Москве рецидивист несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в будущего тестя, который запрещал дочери встречаться с ним.