Обстрелы Белгорода попали на видео

Утренние обстрелы Белгорода со стороны ВСУ в пятницу, 15 марта, попали на видео. В Сети появились кадры разрушений и прилетов, которые публикуют очевидцы.

Так, на одном из представленных видеороликов можно увидеть балкон с выбитым остеклением в одном из многоквартирных домов. При этом на фоне виднеются столбы дыма. На другом — зафиксирован горящий автомобиль. Также на многих кадрах видны локальные задымления, слышны звуки взрывов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в свою очередь, уточнил, что два человека пострадали в результате утреннего обстрела областного центра. Всего, по его словам, над Белгородом и Белгородским районом сбито семь снарядов системы залпового огня. Информация о последствиях на земле уточняется.

Ранее глава региона рассказал об эвакуации жителей села Козинка на фоне серьезных разрушений из-за обстрелов ВСУ. Он добавил, что ущерб будет оценен, когда позволит оперативная обстановка.

Военкор Александр Коц ранее сообщал об атаке украинской ДРГ в Белгородской области. Российские военные вступили в напряженный стрелковый бой с противником в приграничной зоне, подчеркнул он. Официального подтверждения со стороны Минобороны РФ не было.