Трое детей погибли при обстреле Донецка

Трое детей погибли в результате ночного обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Снаряд попал в один из домов частного сектора в Петровском районе и вызвал пожар. По словам главы Донецка, погибли девушка-подросток 2007 года рождения, девочка 2021 года рождения и мальчик 2014 года рождения.

Петровский район находится на западе Донецка — это самая отдаленная от центра часть города. Украинские войска регулярно обстреливают район.

Напомним, что 10 марта ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки в ДНР. После этого начался пожар на предприятии «Никитовский хлеб». По словам главы региона Дениса Пушилина, ранения получили четыре человека.

Незадолго до этого ВСУ обстреляли улицу Бирюзова в Донецке. Пострадали три человека — 47-летний мужчина и двое детей в возрасте 14 и 15 лет. Одного несовершеннолетнего госпитализировали.