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Fox 4: в США учительница изнасиловала подростка и подарила ему телефон

Во Флориде арестована педагог школы, которую обвиняют в изнасиловании 12-летнего мальчика. Об этом сообщает Fox 4.

В США учительница изнасиловала подростка и подарила ему телефон
© ТАСС

С заявлением в правоохранительные органы обратились родители 12-летнего подростка, они обнаружили в телефоне сына переписку интимного содержания, ребенок переписывался с учительницей.

Школьная учительница получила 10 лет колонии за изнасилование ученика

32-летнюю Лорен Кинг задержали, в ходе допросов она призналась, что с января 2023 года домогалась мальчика и вступила с ним в сексуальную связь на заденем сиденье ее машины. Испугавшись последствий, американка попросила школьника молчать о случившемся и подарила ему телефон, наушники и 235 долларов.

Женщине предъявлено обвинение в изнасиловании, она находится под стражей.

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