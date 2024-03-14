Как поймали рыбака-каннибала, находившегося в розыске 10 лет

13 марта в Саратовской области задержали 47-летнего рыбака. Он летом 2012 года вместе с тремя приятелями отправился на рыбалку в тайгу. Автомобиль утонул, а средств связи у них не было. Мужчин нашли лишь спустя несколько месяцев, однако к тому времени в живых из четырех жителей осталось двое. Выяснилось, что рыбак вместе с товарищем решил расчленить и съесть другого рыбака. Еще один мужчина пропал без вести. В 2014 году рыбака приговорили к 12 годам колонии, однако он скрывался от правосудия, скитаясь по заброшенным домам. Задержать его удалось только спустя 10 лет. О том, что известно о трагедии и поимке каннибала, — в материале «Вечерней Москвы».

© Пресс-служба УФСИН России по Саратовской области

Четыре месяца вдали от цивилизации

Летом 2012 года двое приятелей из города Вольска — Геннадий и Тимофей (имена изменены, — прим. «ВМ») — отправились на рыбалку в Амурскую область. По пути они встретили двух местных жителей, которые напросились с ними, и пересели на УАЗ.

Все пошло не по плану. Сначала микроавтобус мужчин застрял в реке. Приятели попытались его вытащить, однако он перевернулся, и запасы еды утонули. Потом пошел снег, а после начались проливные дожди. Приятели, укрываясь от непогоды, заблудились и несколько месяцев плутали в тайге. По пути они нашли охотничий домик с припасами и решили переждать непогоду там.

Спустя некоторое время родственники рыбаков забили тревогу и обратились за помощью. Спасатели прочесывали местность, в том числе с помощью вертолетов. Мужчин нашли только в ноябре, правда, не всех. В живых были двое: Геннадий и его новый знакомый. Где еще два друга, они ответить не смогли.

Спасатели продолжили прочесывать тайгу и обнаружили место, где путники прятались от непогоды. Там они заметили человеческие кости и сообщили о находке следователям.

Экспертиза установила, что останки принадлежат Тимофею. Четвертого пропавшего рыбака не нашли до сих пор.

Страшная правда

После обнаружения костей вопросов к рыбакам стало только больше. Мужчин вызвали на допрос, и они постоянно путались в показаниях, а в конце и вовсе заявили, что их приятель погиб случайно. Следователи этому не поверили.

Выяснилось, что во время скитаний Геннадий и Тимофей поссорились. Первый предлагал продолжать путь, несмотря ни на что, а его приятель пал духом и отказывался идти дальше. На этой почве мужчины подрались.

Остальные рыбаки услышали звуки потасовки и прибежали на шум. В тот момент Тимофей уже был мертв. Обезумевшие от голода и долгих скитаний мужчины развели костер, расчленили приятеля и съели его.

«Мягкий приговор» и пересмотр дела

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На время следствия Геннадия заключили в СИЗО. После завершения предварительного расследования материалы дела передали в суд якутского города Нерюнгри.

Приговор шокировал многих — три с половиной года условно. Судьи не усмотрели прямой связи между избиением Тимофея и его смертью. Осужденного отпустили, обязав периодически отмечаться в полиции.

— Не только я в шоке от решения суда, но и следователи, которые вели уголовное дело. Никто не ожидал такого поворота событий и условного срока для людоеда! Непонятно, чем руководствовался судья при вынесении приговора, — возмущалась вдова погибшего.

Сторона обвинения подала апелляцию в Верховный суд Якутии. Во время повторного рассмотрения действия Геннадия квалифицировали по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Рыбака приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

В это время осужденный находился в родном городе Вольске Саратовской области. Узнав о приговоре, мужчина пустился в бега.

Первое время он скрывался в рыболовецких поселках, а потом бесследно исчез, пишет «Комсомольская правда». Рыбака объявили в федеральный розыск.

Что касается сообщника, он проходил по делу свидетелем и не понес наказания.

Примечательно, что каннибала поймали, когда он решил повидаться со своими родственниками в селе Еремеевка. Там его уже ждали сотрудники УФСИН, которые задержали беглеца. Осужденного отправили в СИЗО для последующего этапирования в колонию.