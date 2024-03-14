В Японии объявлена угроза цунами после землетрясения

В японской префектуре Фукусима в четверг, 14 марта, произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу национального метеорологического управления страны.

Очаг находился на глубине 50 км.

В ведомстве пояснили, что перед подземными толчками сработала общенациональная система экстренных оповещений — на мобильные устройства местных жителей пришло предупреждение о надвигающемся землетрясении.

Подземные толчки ощущались в ряде крупных городов, в том числе, в Токио.

После тектонического удара сейсмологи объявили угрозу цунами для северо-восточного побережья страны, однако через несколько минут предупреждение было снято.

По данным агентства, информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Данных о каких-либо нештатных ситуациях на остановленной аварийной АЭС «Фукусима-1» также не поступало.

Напомним, что вчера, 13 марта, в префектуре Фукусима произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла. Эпицентр находился в 24 км к северо-востоку от города Иваки (остров Хонсю). Угроза цунами не объявлялась.