В Брянске суд изменил меру пресечения охраннице школы, где произошла стрельба

Брянский областной суд изменил меру пресечения сотруднице охранного агентства Галине Чертковой, которая работала в гимназии в Брянске, где 7 декабря 2023 года ученица открыла стрельбу. Домашний арест изменен на запрет определенных действий, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Брянский областной суд изменил меру пресечения сотруднице охранного агентства Галине Чертковой. <…> Выслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции посчитал, что в настоящее время основания для применения меры пресечения в виде домашнего ареста отсутствуют, в связи с чем изменил Чертковой меру пресечения на запрет определенных действий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Черткова обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Утром 7 декабря 2023 года восьмиклассница устроила стрельбу из охотничьего ружья в гимназии №5 в Брянске. Она убила одного человека и ранила еще пятерых, после чего покончила с собой. По данным правоохранительных органов, в качестве приоритетной причины произошедшего рассматривается конфликт девушки с одноклассниками.