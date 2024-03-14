В Анголе 50 человек умерли, выпив жидкость для проверки на колдовство
Более 50 человек, обвиненных в колдовстве, умерли в Анголе после того, как их заставили выпить жидкость, которая, согласно местным верованиям, является тестом на общение с силами тьмы. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на полицию и местные власти.
"Более 50 человек заставили выпить загадочную жидкость, которая, по мнению старейшин общин, способна показать, занимается ли человек колдовством или нет", - заявила сотрудница муниципалитета города Камакупа (провинции Бие) Лузия Филемоне.
В свою очередь начальник местной полиции Антониу Самба сообщил, что число смертей от употребления этой жидкости увеличилось в последние два месяца с 30 до 50.
В Анголе нет закона, который преследует занимающихся колдовством. Однако среди сельского населения распространены верования в колдунов, которые способны навлекать несчастье на всю общину. В результате заподозренных в контакте с темными силами людей заставляют выпить специальный настой из трав, известный как "мбулунго". Согласно поверью, если человек умирает после того, как выпил его, то это доказывает, что он занимался магией.
"Это широко распространенная практика - пить предполагаемый яд из-за веры в колдовство", - отметил представитель полиции провинции Антониу Хосси, предупредив о росте случаев смерти от этого напитка.