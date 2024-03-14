Пожар на строительном рынке в Новой Москве ликвидировали. Об этом в четверг, 14 марта, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

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Уточняется, что общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров. В результате происшествия пострадал один человек.

Как сообщил источник, возгорание произошло в поселении Сосенском по адресу улица Адмирала Корнилова, строение 44. Загорелся металлический ангар. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин пожара.