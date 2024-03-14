На Урале двухлетний ребенок отравился наркотиками

Двухлетний ребенок отравился наркотиками в Полевском в Свердловской области, правоохранители привлекут мать ребенка к ответственности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-группе ОМВД России "Полевской".

Ранее тelegram-канала Mash сообщил, что ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в больницу после отравления синтетическим наркотиком, который он нашел у сожителя 22-летней матери.

"Мама девочки будет привлечена к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей", — сказали в ведомстве.

В полиции подчеркнули также, что дело находится на контроле у сотрудников ПДН.