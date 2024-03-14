Жительницу Петербурга задержали за махинации с сигаретами в Белоруссии на 51 млн рублей

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали 45-летнюю местную жительницу, которую в Белоруссии подозревают в мошенничестве на сумму 51 млн рублей. В соседней стране женщина приобрела крупную партию сигарет, которую не оплатила. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Установлено, что в 2019 году задержанная, находясь на территории сопредельного государства, создала две фирмы-однодневки, от имени которых заключила договоры поставки табачной продукции с крупной местной торговой сетью. Получив указанную продукцию на сумму, эквивалентную 51 млн 300 тыс. рублей, злоумышленница не оплатила поставку, а товаром распорядилась по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Подозреваемую доставили в один из отделов полиции Центрального района для дальнейшей передачи инициаторам розыска.