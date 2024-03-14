Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ в Белгородской области

Четыре человека пострадали при повторном обстреле Вооруженных сил Украины Грайворона в Белгородской области. Об этом в четверг, 14 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— В городе Грайворон четверо пострадавших. В результате прямого попадания в дом пострадали двое человек — у мужчины ушиб головы, у девушки — шоковое состояние. Необходимая помощь им была оказана на месте, от госпитализации они отказались, — написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, жилой дом оказался полностью разрушен. Кроме того, еще две женщины были доставлены в районную больницу с осколочными ранениями. Гладков добавил, что в результате обстрела повреждения получил также один частный дом, в нем выбиты окна, посечены фасад и забор.

Утром того же дня губернатор региона сообщил, что в результате обстрела Белгорода и Белгородского района погиб один мужчина.

Несколько дней подряд ВСУ активно атакуют российские регионы при помощи БПЛА. Так, накануне ПВО уничтожили 58 украинских беспилотников за ночь и утро 13 марта. «Вечерняя Москва» узнала у военного эксперта Алексея Живова, как устроены украинские дроны и какие цели преследует Киев, предпринимая попытки массовой атаки на территорию России.