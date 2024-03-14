Россиянин арестован на шесть суток за публикации символа нацистов

Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал на шесть суток мужчину за демонстрацию нацистской символики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

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Правонарушителю назначено наказание в виде административного ареста по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ. Наказание вступило в силу с момента задержания.

По данным суда, мужчина был задержан 13 марта за то, что в публичном доступе в Telegram-канале разместил изображение запрещенного в России символа «Черное солнце». В ведомстве отметили, что этот символ имеет пропаганду национал-социалистической идеологии посредством публичного демонстрирования нацистской символики.

Ранее сообщалось, что в Ангарске суд приговорил к двум годам лишения свободы условно мужчину за демонстрацию нацистской символики.