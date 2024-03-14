В Тунисе в результате пожара на газовом складе пострадали 35 человек

По меньшей мере 35 человек пострадали и получили ожоги разной степени в результате пожара на газовом складе национальной нефтяной компании AGIL в Тунисе. Об этом сообщила радиостанция Mosaique FM.

По ее данным, пожар был спровоцирован взрывом, произошедшим на одной из линий заправки газовых баллонов. В результате действий сотрудников спасательных служб огонь был полностью потушен и не перекинулся на другие помещения.

По словам главы AGIL Халида Беттина, "спасатели показали себя настоящими героями и своими мужественными действиями предотвратили настоящую катастрофу на территории, где в резервуарах содержится огромное количество газа".

Все пострадавшие помещены в ожоговую больницу "Бен-Арус". Четыре человека находятся в отделении реанимации. По словам врачей, их жизням ничего не угрожает.

Начато расследование для установления причин взрыва.