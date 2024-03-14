Москвич обстрелял окна в домах и припаркованные машины

В Москве мужчина устроил стрельбу из пневматического оружия. Об этом сообщает MSK1.RU.

© Газета.Ru

По информации издания, инцидент произошел недалеко от станции метро «Технопарк». Мужчина обстрелял из пневматического оружия окна в домах и припаркованные рядом машины.

По словам местной жительницы, это уже не первый подобный случай, передает издание. Она рассказала, что на место происшествия уже приезжали сотрудники правоохранительных органов, но по факту инцидента ничего не было предпринято. При этом ранее стрелок уже попадал по людям.