В Улан-Удэ неизвестный выстрелил в женщину, вышедшую на балкон

В Улан-Удэ неизвестный выстрелил в 49-летнюю женщину, которая вышла на балкон. Об этом сообщает Telegram-канал «Площадь Советов от Gazetarb.ru».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 14 марта. Женщина вышла на балкон и услышала хлопок. После этого она ощутила боль в подбородке. Предварительно, в нее выстрелили из пневматического оружия.

На место происшествия выехала следственного-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками злоумышленника. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не утоняются, информации о состоянии пострадавшей не поступало.