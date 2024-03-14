Строительный рынок загорелся в Новой Москве

Пожар произошел на территории строительного рынка в Новой Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице в четверг, 14 марта.

Инцидент произошел в поселении Сосенское по адресу улица Адмирала Корнилова, строение 44. Горит металлический ангар. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Информация о пострадавших не поступала. В данный момент сотрудники МЧС ликвидируют возгорание.

Похожий пожар произошел в Раменском городском округе. Огонь перекинулся на соседнее административное здание. Информация о пострадавших не поступала. Прокуратура контролирует выяснение причин пожара. Позднее возгорание локализовали на площади 970 квадратных метров.