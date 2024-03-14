Пожар на площади 150 кв. м произошел в ангаре на территории рынка «Строймастер» в ТиНАО
Пожар на площади 150 кв. м произошел в металлическом ангаре на территории ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.
«В 13:40 в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Адмирала Корнилова, стр. 44. Происходит горение металлического ангара на общей площади около 150 кв. м. Информации по пострадавшим не поступало. Проводятся работы по тушению», – говорится в сообщении.
В свою очередь осведомленный источник уточнил Агентству «Москва», что возгорание произошло на территории рынка «Строймастер».