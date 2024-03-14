Устроившего пожар в российском клубе сержанта приговорили к колонии

Военнослужащего Станислава Ионкина, обвиняемого по делу о пожаре в костромском кафе «Полигон», приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости.

Приговор Ионкину вынес второй Западный окружной военный суд. Прокурор просил для Ионкина 16 лет заключения. Как писал «Коммерсант», обвинитель учел, что фигурант дела - ветеран боевых действий, воспитывающий двух несовершеннолетних детей.

ТАСС передает, что суд постановил лишить Ионкина воинского звания сержанта и государственных наград

Пожар в кафе «Полигон» произошел в ночь на 5 ноября 2022 года. Жертвами пожара стали 13 человек, девять человек пострадали. Причиной возгорания стало использование ракетницы в помещении.

Назван ставший причиной пожара в костромском клубе фактор

По делу о пожаре был задержан сержант Станислав Ионкин, которому на тот момент было 23 года.

Как заявляли обвинители, во время ссоры с одним из посетителей военный выстрелил из ракетницы, после чего загорелся потолок клуба, затем огонь распространился по зданию. Защита доказывала, что после контузии Ионкин не мог точно оценить ситуацию. Он говорил, что его ударили, после чего ему пришлось обороняться. Сержант также отмечал, что не знал, что потолок выполнен из легковоспламеняющегося материала.

Изначально военному вменяли причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Позже обвинение переквалифицировали на убийство, причинение вреда здоровью, уничтожение или повреждение имущества, а также хулиганство.

Адвокат военного заявлял, что у Ионкина не было умысла на причинение смерти посетителям заведения. Также защитник указал, что военный начал возмещать ущерб потерпевшим.

Дела также возбудили против владельца здания кафе и директора компании, которая организовывала работу заведения. Приговоры им пока не вынесены.