В Прикамье возбудили уголовное дело по факту сжигания бездомных кошек на птицефабрике

ПЕРМЬ, 14 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Пермском крае после проведения проверки информации о сжигании бездомных кошек на птицефабрике "Комсомольская" в Кунгурском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"4 марта в отдел полиции Кунгура поступило несколько заявлений от местных жителей о том, что на одном из предприятий, расположенном в муниципальном районе, в печах заживо жгут кошек. По данным обращениям сотрудниками полиции была проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение в отношении нескольких животных)", - говорится в сообщении ведомства.

В начале марта прокуратура Пермского края организовала проверку после публикации в местных СМИ информации о сжигании бездомных кошек на птицефабрике "Комсомольская" в Кунгурском районе, ведомством был выявлен один случай. Материалы были переданы полиции для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения.

В местных СМИ сообщалось, что на птицефабрике заживо сжигают в печи "расплодившихся на территории предприятия бездомных кошек". По данным изданий, работникам птицефабрики поручили избавиться от животных, однако кто-то из сотрудников воспринял это поручение буквально. В настоящее время ведется следствие.