Режим ЧС введен в Черногорске

Режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения общежития ввели в Черногорске в Хакасии. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

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«Введен локальный режим ЧС в связи с обрушением стены аварийного пятиэтажного многоквартирного дома по адресу ул. Дзержинского, 12б до особого распоряжения», — говорится в публикации.

14 марта в Черногорске обрушилась стена аварийного общежития. Жители дома самостоятельно оперативно эвакуировались.

Ранее сообщалось, что в Дрожжановском районе республики Татарстан 16-летняя девочка получила тяжелые травмы после обрушения крыши тамбура в школе. Пострадавшую доставили в районную больницу.

До этого сообщалось, что в центре французского города Тулуза обрушился четырехэтажный жилой дом. Некоторое время назад сооружение было признано аварийным, а его жители расселены.