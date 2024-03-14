$91.54+0.66100.19+0.83
Войти в почту

В Оренбургской области вандалы подожгли венок и повредили мемориал

В Оренбургской области неизвестные вандалы подожгли венок и повредили мемориал. Об этом сообщает Telegram-канал »Окувандык.рф».

Вандалы подожгли венок и повредили мемориал в Оренбургской области
© Скриншот

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Кувандыке возле стадиона «Криолит». Неизвестные вандалы подожгли венок, который находился у памятника воинам-интернационалистам в мемориальном комплексе.

В результате горения венка оказался поврежден памятник — часть монумента закоптилась. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не сообщаются.

На инцидент обратило внимание УМВД России по региону. Ведомство проводит мероприятия для установления личности ответственного за акт вандализма.

Происшествия
Оренбургская Область
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости