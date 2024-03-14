Российскую пенсионерку нашли без головы

В городе Ветлуге Нижегородской области обнаружена 69-летняя женщина без головы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В настоящее время на месте происшествия работают опытные следователи-криминалисты. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению преступника.

По данным СК, пенсионерку нашли 13 марта рядом с домом на улице Максима Горького. У нее были связаны руки, а на теле имелись следы побоев, пишет Telegram-канал Mash. Она находилась в сарае. Ее голову еще не нашли.

Из дома похищены старинные вещи — нескольких старинных монет и антиквариат, уточняет областная прокуратура. На место прибыл прокурор Ветлужского района Александр Захаров.

14 марта сообщалось, что подозреваемый в зверской расправе над двумя пенсионерками в возрасте 96 и 70 лет в Дагестане объяснил свой поступок голосами в голове. Он приходится дальним родственником потерпевшим.