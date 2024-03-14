Суд заочно арестовал экс-гендиректора «Ленфильма» Щербакова

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал бывшего гендиректора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в четверг, 14 марта.

Отмечается, что Щербакову предъявлено обвинение по статье «Вымогательство». Срок ареста исчисляется с момента задержания подозреваемого либо его экстрадиции в Россию.

В середине февраля МВД России объявило Щербакова в розыск. При этом статья, по которой его подозревают, не уточнялась.