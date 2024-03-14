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Под Белгородом начали искать иномарку с дипномерами с украинскими диверсантами

В Белгородской области начали искать иномарку Land Cruiser 200 с дипломатическими номерами с логотипом «Красного креста». Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Под Белгородом начали искать иномарку с дипномерами с украинскими диверсантами
© РИА Новости

Предположительно, в автомобиле находятся украинские диверсанты. Сотрудники силовых структур предположили, что автомобиль движется со стороны Алексеевки в Белгород.

Других подробностей о ситуации издание не раскрыло. Официальные органы имеющуюся информацию пока не подтверждали.

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