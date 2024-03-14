Бастрыкин поручил доложить о расследовании жесткой посадки Ми-8 под Магаданом

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования экстренной посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области. В результате инцидента один человек погиб, несколько пострадали.

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«Расследуется уголовное дело по факту аварийной посадки вертолета Ми-8 в (…) по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ», — сообщили в СК.

Указанная статья подразумевает ответственность за нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Инцидент произошел в четверг, 14 марта. По предварительным данным, вертолет, принадлежащий компании «Дальнореченск Авиа» попал в снежный заряд, в результате у него отказал двигатель. Пилоты приняли решение об экстренной посадке.

Как сообщили в Росавиации, вертолет перевозил вахтовиков, работавших на прииске «Кварцевый», в город Омсукчан. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Всего на борту было 20 человек.