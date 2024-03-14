Президенту Польши пришлось возвращаться из США на запасном самолете

Президент Польши Анджей Дуда вынужден возвращаться из США в Европу на запасном самолёте. Как сообщила газета Fakt, причиной этому послужила поломка президентского авиалайнера Boeing 737.

Издание со ссылкой на источники в президентской канцелярии уточнило, что у самолёта вышли из строя информационные мониторы, расположенные в кабине пилота. Лайнер вернётся в Польшу, но без Дуды на борту.

Ранее Дуда обратился к США с призывом увеличить контингент в Польше и поставить военную технику Украине.