ФСБ задержала членов ячейки РДК* в Санкт-Петербурге

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге членов ячейки «Русского добровольческого корпуса»* (РДК, организация признана в России террористической и запрещена), которые собирались отправить российским военным груз с отравленными продуктами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Законспирированная ячейка действовала в интересах Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. В ее состав входили четверо жителей Санкт-Петербурга из числа последователей праворадикальной идеологии. По заданию кураторов из РДК* и украинской разведки, они собирались отравить высокотоксичным веществом продукты питания, которые предназначались для отправки в качестве гуманитарной помощи российским бойцам.

Одновременно с этим задержанные проводили разведку расположенных в Петербурге и Ленинградской области объектов жизнеобеспечения, транспорта и иной критически важной инфраструктуры для дальнейшей подготовки терактов.

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Следственная служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудила уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), которая предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. Подозреваемые задержаны.

* организация признана в России террористической и запрещена