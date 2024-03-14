В Тбилиси прогремел взрыв в жилом доме

Взрыв прогремел 14 марта в многоквартирном жилом доме в Тбилиси. Информацию об этом предоставили в мэрии грузинской столицы.

В сообщении уточняется, что мощный взрыв прогремел в Дидубийском районе на Самтредской улице, в доме, в котором проживают 93 семьи.

«По предварительным данным, никто не пострадал. Жильцов выводят из здания», — приводит текст сообщения ТАСС.

Ранее сообщалось о взрыве в городе Харькове на северо-востоке Украины, а также в Харьковской области.