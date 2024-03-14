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Появились подробности о находящихся на борту упавшего Ми-8 вахтовиках

Вахтовики, которые находились на борту упавшего вертолета Ми-8 в Магаданской области, следовали с месторождения по добыче золота «Сопка кварцевая». Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Появились подробности о находящихся на борту упавшего Ми-8 вахтовиках
© РИА Новости

Предварительно, пассажиры борта работали в компании «Полиметалл». Несколько дней назад предприятие объявило о полном закрытии сделки по продаже бизнеса.

К спасательной операции сейчас привлечены два вертолета и наземная техника. Задействовать авиацию пока невозможно из-за погодных условий. Следователи возбудили уголовное дело.

Раскрыта причина крушения Ми-8 в Магаданской области

Вертолет Ми-8 с вахтовиками разбился в Магаданской области 14 марта. Всего на борту находилось 20 человек, одного человека спасти не удалось. Двое из получивших травмы находятся в тяжелом состоянии. Предварительно, причиной аварии вертолета Ми-8 на Колыме могла стать неисправность двигателя.

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