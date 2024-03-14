Раскрыта причина крушения Ми-8 в Магаданской области

Причиной отказа двигателя Ми-8, который упал в Магаданской области, стали плохие погодные условия. Вертолет попал в снежный заряд. В результате пилотам воздушного судна пришлось совершить экстренную посадку.

«Вертолет попал в снежный заряд, из-за чего двигатель отказал», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что пилоты обратились к диспетчерам после того, как двигатель перестал функционировать на 13-м километре полета. Известно, что вертолет летел по маршруту Сопка Кварцевая — Омсукчан. Компания, выполнявшая транспортировку вахтовиков, — «Дальнереченск Авиа».

По предварительной информации, один человек погиб, еще несколько получили травмы. Об этом сообщил председатель собрания представителей Омсукчанского муниципального округа Олег Егоркин. По его словам, на место происшествия уже вылетели спасатели и представители авиамедицины для проведения проверки и получения более точных данных.

В Магаданской области разбился вертолет Ми-8. На борту находилось 20 человек.