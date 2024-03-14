СМИ: в учебном центре ФБР прогремел взрыв

В учебном центре в штате Калифорния в ходе тренировки как минимум 16 бойцов американского спецназа получили ранения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местный портал KTLA.

«Взрыв произошел, когда спецназ округа Ориндж проводил совместные учения с саперами», — говорится в публикации.

Взрыв произошел в учебном центре ФБР, уточняет портал. Как минимум 16 человек пострадали, 15 из них госпитализировали в местную больницу, один смог добраться до нее сам.

Издание добавляет, что тринадцать пострадавших пожаловались на звон в ушах и головокружение, другие — на ранения в спину и ноги. Смертельные случаи пока не зафиксированы, уточняется в сообщении.