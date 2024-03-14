На западе Москвы взорвался автомобиль с мужчиной внутри

Telegram-канал Bazа сообщил о взрыве, который произошел в Москве у дома № 4 по Береговому проезду. Отмечается, что на воздух взлетел автомобиль Subaru с находящимся внутри человеком.

Взорвалась «Субару» — внутри был человек, он буквально вывалился из машины и серьезно пострадал. По предварительным данным, причиной взрыва стало возгорание газового баллона, — говорится в публикации.

В конце февраля стало известно, что автомобиль с членом «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Альбертом Кручининым внутри взорвался в селе Гвардейское в Одесской области. В машине также находилась его супруга.

В декабре минувшего года депутат Народного совета ЛНР Олег Попов погиб в результате взрыва его автомобиля в центре Луганска. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Также сообщалось, что взрыв на Радужном мосту через Ниагарский водопад прогремел 22 ноября. Взорвался автомобиль, ехавший со стороны США в Канаду. В результате погибли два человека, находившиеся в машине, пострадал пограничник. Осмотр места происшествия показал отсутствие взрывчатых материалов, связи с терроризмом не выявлено. Поэтому ФБР квалифицировало дело как ДТП и передало местной полиции.