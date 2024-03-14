В Черногории произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Черногории.

По данным сейсмологического центра, подземный толчок произошел в 03.06 по времени UTC (06.06 мск) в 76 километрах к северу-западу от столицы страны Подгорицы с населением 236 тысяч человек.

Очаг залегал на глубине 10 километров.

Ранее «Свободная Пресса» писала новость о мощном землетрясении магнитудой 5,4, которое произошло недалеко от Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии. Эпицентр толчков располагался в 675 км от города Хикс-Бэй с населением около 1,3 тысячи человек.