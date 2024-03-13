Названа причина дыма в аэропорту Сочи

Задымление в районе аэропорта Сочи связано с учениями, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Там указали, что возгорание спланировали в рамках противопожарной тренировки.

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Дым, который вы можете видеть с территории аэропорта, является результатом учебных мероприятий, проводимых аварийно-спасательными службами аэропорта совместно с подразделениями МЧС города. А возгорание является спланированным для отработки тушения пожара, — сообщили в авиагавани.

Данные мероприятия не влияют на обслуживание рейсов, подчеркнули представители сочинского аэропорта. В ходе учений спасатели отрабатывают различные сценарии аварий, в том числе пожары и эвакуацию пассажиров, пояснили в воздушной гавани.

В аэропорту Сочи извинились за возможные неудобства из-за тренировки. При этом его представители выразили уверенность, что учения помогут обеспечить безопасность.

Ранее СМИ сообщили о пожаре на борту Boeing 737-800, выполнявшего рейс в Стамбул. По данным канала, это произошло на высоте примерно 11 тысяч метров, в самолете находились 138 пассажиров. В какой-то момент люди почувствовали запах гари. Предположительно, загорелся терминал для безналичной оплаты.