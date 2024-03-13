Таксист спас пенсионерку от мошенников

Таксист из города Шахунья в Нижегородской области спас от мошенников 66-летнюю пенсионерку. Об этом рассказали в ГУ МВД Нижегородской области.

Отмечается, что мошенники позвонили женщине со стандартной схемой обмана — от лица сотрудников банка они попросили пенсионерку перевести ее деньги на «безопасный счет». Чтобы добраться до отделения банка женщина вызвала такси, при это мошенники продолжали разговаривать с жертвой по телефону. На странности в разговоре и обратил внимание таксист — он заметил, что пассажирка говорила о своем местоположении и обещала скоро перевести деньги.

Изначально таксист попытался отговорить женщину от перевода денег, но та отказалась слушать его предупреждения и все равно направилась в банк. При этом мужчина все равно решил вмешаться и вызвал полицию — когда к отделению банка приехали сотрудники правоохранительных органов, пенсионерка уже успела перевести мошенникам 14 тысяч рублей, хотя собиралась отдать 100 тысяч.

Ранее мошенники использовали нейросеть, чтобы украсть у россиянки 25 тысяч рублей.