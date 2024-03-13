Пассажирский самолет вернулся в Шереметьево из-за дебоширов

Самолет авиакомпании «Победа» вернулся на стоянку в Шереметьево из-за поведения пассажиров, которые отказались рассаживаться по местам согласно приобретенным билетам, сообщил РЕН ТВ источник. По его данным, авиалайнер должен был улететь в Мурманск.

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По информации собеседника телеканала, пассажиры устроили скандал и препятствовали работе бортпроводников. Решение о возвращении с предварительного старта принял командир воздушного судна. На борту находятся 173 пассажира.

Ранее в китайском городе Санья сотрудникам местного аэропорта пришлось на четыре часа задержать рейс в Пекин из-за пассажира, который бросил монеты в двигатель на удачу. Мужчину из салона вывели полицейские. Технические специалисты на протяжении четырех часов проверяли самолет и нашли все монеты. Персонал по техническому обслуживанию лайнера провел комплексную проверку безопасности и определил, что перед взлетом проблем не было.

В декабре в Санкт-Петербурге совершил экстренную посадку самолет Uzbekistan Airways, совершавший рейс из Нью-Йорка в Ташкент. Причиной случившегося стал буйный пассажир. Инцидент произошел 11 декабря в 05:35 мск. Командир Boeing 787 сообщил о дебошире на борту по радиосвязи. Пилоты самолета приняли решение о внеплановой посадке на запасном аэродроме Пулково по пути следования.