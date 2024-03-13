Сход лавины с лыжником в Хакасии попал на видео

Лыжник в Хакасии случайно стал причиной схода лавины. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Видео с инцидентом попало в сеть. На кадрах можно увидеть, как снег под лыжником внезапно приходит в движение — при этом сам экстремал падает с лыж и на какое-то время исчезает в снегу.

Впрочем, в результате лавины мужчина не пострадал. На опубликованных кадрах видно, что лыжник быстро появляется из-под снега и кубарем скатывается со склона.

«Ты уронил полгоры, Серега!», — сообщил лыжнику оператор.

Ранее лавина накрыла сноубордистов на горнолыжном курорте в России.