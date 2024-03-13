Сотрудники МВД задержали грабителя банка в Тюменской области

Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Тюменской области мужчину, который похитил более 3 миллионов рублей из местного отделения банка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Отмечается, что мужчина был задержан на выходе из банка в селе Казанское. По данным МВД, задержанный пришел в банк с охотничьим ружьем, после чего потребовал от сотрудников финансовой организации передать ему деньги из кассы. Впрочем, дожидаться исполнения требований мужчина не стал — задержанный разбил прикладом ружья защитное стекло, после чего перелез к кассе и самостоятельно забрал деньги. В это время одна из сотрудниц банка смогла нажать тревожную кнопку — на выходе из помещения мужчину уже ждали представители правоохранительных органов.

«Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области задержали на выходе из отделения банка мужчину, который, угрожая оружием, похитил из кассы свыше 3 миллионов рублей. <...> Следователем ОМВД России по Казанскому району Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — рассказали в МВД.

Как добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк, действиями мужчины могли руководить кураторы.

«С помощью различных психологических манипуляций сначала они убедили мужчину продать машину, оформить кредит на 2,5 миллиона рублей и отправить денежные средства на так называемые безопасные счета, которые на самом деле принадлежали им. А затем дали ему задание ограбить банк», — заявила она.

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