Подростков признали в Москве виновными в покушении на убийство бездомных

Суд в Москве вынес приговор трем молодым людям, признанным виновными в покушении на убийство лиц без определенного места жительства. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова в среду, 13 марта.

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В рамках проведенного расследования было установлено, что фигурант 2005 года рождения придерживался идеологии, согласно которой из общества нужно искоренить людей, ведущих асоциальный образ жизни. Молодой человек решил убивать граждан без определенного места жительства и привлек для этого двух сообщников 2005 и 2004 годов рождения.

СК собрал достаточную доказательную базу, в результате чего подростки были признаны виновными в совершении преступления. Приговором Перовского районного суда столицы двум молодым людям 2005 года рождения назначено наказание в виде 4,5 и 4 лет лишения свободы. Осужденные будут отбывать свое наказание в исправительной колонии общего режима.

В отношении фигуранта 2004 года рождения судом принято решение о применении меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, заключила собеседница «ВМ».

Другой случай произошел 9 января. В городе Долинск Сахалинской области 16-летний подросток, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, поджег бездомного 46-летнего мужчину. Он скончался на месте происшествия.