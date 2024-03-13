Суд освободил по УДО криминального авторитета Шакро Молодого

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края освободил из колонии условно-досрочно криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) по медицинским показаниям. RT на русском

"Суд удовлетворил ходатайство Калашова З. К. об условно-досрочном освобождении. Заседание суда по этому ходатайству состоялось сегодня в закрытом режиме", - сказали в пресс-службе. Пока решение не обжаловано ни одной из сторон процесса. ТАСС

В данный момент Шакро Молодой отбывает наказание в колонии строгого режима на территории Краснодарского края. В 2018 году мужчину приговорили к девяти годами и 10 месяцам лишения свободы за вымогательство у владелицы ресторана Elements, располагавшегося на Рочдельской улице в Москве. Инцидент произошел еще в 2015 году и закончился перестрелкой. Газета.Ru