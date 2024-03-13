Четырех участников банды Леснякова суд приговорил к большим срокам

Мосгорсуд приговорил четырех участников банды Леснякова к большим срокам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном Следственном комитете.

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Игорь Кузьменко приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, Валерий Чабанов — к 20 годам, Ашот Мосоян — к 10 годам и Сергей Селен — к 7 и к 8 годам за каждое преступление. Они признаны виновными в семи расправах, покушениях, участии в преступном сообществе, бандитизме, разбое, незаконном обороте оружия.

Отмечается, что фигурант Селин освобожден от наказания из-за истечения сроков давности уголовного преследования.

Как установил суд, бандитская группировка участвовала в нападениях на бизнесменов и криминальных авторитетов в России в период с 2003 по 2009 год. Для совершения преступлений бандиты гримировались. Расправы они маскировали под конфликты на дороге либо под разбойные нападения. Киллеры банды работали с автоматами Калашникова, с глушителями. Всего на счету преступников более 50 особо тяжких преступлений, по 20 из них вынесены обвинительные приговоры.

В 2021 году Московский областной суд вынес приговор лидеру банды Дмитрию Леснякову по кличке Лес.