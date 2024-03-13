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Mash: в Таганроге пенсионерка подожгла входную дверь спецприемника

В Таганроге 76-летняя пенсионерка совершила поджог входной двери спецприемника. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Пожилая таганроженка подожгла входную дверь спецприемника
© globallookpress.com

По предварительной информации Telegram-канала, инцидент произошел на Добролюбовском переулке. Пожилая женщина пришла к зданию спецприемника и подожгла входную дверь, облив ее горючей жидкостью.

Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало. Сообщается, что огонь быстро потушили, а совершившую поджог россиянку задержали. Следователи устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

До этого в Кузбассе юноша поджег дверь в квартиру женщины, которая сделала ему замечание и облила водой.

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