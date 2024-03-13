Суд освободил по УДО криминального авторитета Шакро Молодого

Криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова) освободили условно-досрочно. Об этом в среду, 13 марта, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Усть-Лабинский районный суд Кубани принял решение об освобождении Калашова по медицинским показаниям. В марте 2018 года криминального авторитета приговорили к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима по двум делам о вымогательстве.

— Усть-Лабинским районным судом ходатайство рассмотрено и удовлетворено. Рассматривалось в закрытом режиме, — передает сообщение РБК.

Шакро Молодой был арестован решением Тверского суда Москвы в июле 2016 года по обвинению в организации вымогательства у владелицы одного из московский ресторанов. В декабре 2015 года возле ресторана произошла перестрелка между двумя группами людей. Члены группировки Шакро Молодого, требовавшие от владелицы ресторана 8 миллионов рублей за свои услуги, выступили в конфликте с применением оружия на стороне дизайнера Фатимы Мисиковой. В результате перестрелки погибли два человека, семеро были госпитализированы.

29 марта 2018 года столичный Никулинский суд огласил приговор для «вора в законе» Захария Калашова по кличке Шакро Молодой. Его приговорили к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима.