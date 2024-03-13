Злоумышленники жестоко избили прохожих на северо-востоке Москвы

Молодые люди напали на случайных прохожих и заставили их отдать деньги. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в среду, 13 марта.

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По ее словам, преступления произошли 6 марта в лесопарковой зоне. Сначала злоумышленники напали на случайного прохожего, избили его и забрали имущество на 17 тысяч рублей. Для пущей убедительности один из молодых людей угрожал жертве пистолетом.

Спустя некоторое время банда напала на другого мужчину. Они избили его, отобрали 40 тысяч рублей и 50 долларов, а также заставили перевести одному из них 129 тысяч рублей. После этого они скрылись.

Пострадавшие обратились в правоохранительные органы. По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемых вычислили и задержали. Ими оказались молодые люди 17, 18 и 24 лет. В ходе допроса все трое признали вину. Следствие намерено настаивать на их аресте.

— Следователями столичного СК проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и местонахождения двух соучастников, причастных к совершению данных преступлений, — подчеркнула Иванова.

Похожая история произошла в августе 2018 года на Измайловском бульваре. В салон Kia Rio сели неизвестные. Угрожая ножом, они похитили у водителя деньги и сумку с вещами. Ущерб составил 90 тысяч рублей.