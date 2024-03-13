В регионе водитель автобуса зажал ребенку голову дверью

Ребенок из Сыктывкара пострадал из-за водителя автобуса. Об этом сообщает управление Госавтоинспекции МВД по республике Коми.

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Инцидент произошел утром, на улице Лесозаводской. Водитель остановился в нужном месте, но, когда закрывал двери, зажал голову пятилетнему пассажиру.

В результате мальчик получил несколько травм различной степени тяжести. О его состоянии не сообщается.

До этого в Петербурге автобус зажал ногу пенсионерки дверью и протащил ее по асфальту сотню метров. По словам самой пострадавшей, после того, как водитель заметил ее, он остановился и выбросил из салона ее сумку.