Москвичка убила сожителя в квартире на востоке столицы

Жительница столичного района Измайлово зарезала своего сожителя. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова в среду, 13 марта.

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По ее словам, трагедия произошла в ночь на 13 марта в квартире на 3-й Прядильной улице. Женщина поссорилась с сожителем, после чего выхватила нож и ударила его в туловище. Пострадавший умер на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемую доставили в СК, ее допрашивают. В ближайшее время женщине изберут меру пресечения.

— Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего, — подчеркнула Иванова.

Похожая история произошла в Люберцах. Бывшие супруги поссорились на бытовой почве. Словесная перепалка переросла в драку. В какой-то момент женщина выхватила нож и ударила оппонента в сердце. Пострадавший выжил.